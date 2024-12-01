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Минус более 1700 оккупантов в сутки: Генштаб обновил потери врага

Минус более 1700 оккупантов в сутки: Генштаб обновил потери врага

Российские оккупанты / Фото: Associated Press

Россияне теряют живую силу и технику.

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 1 декабря составили 742 130 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1730 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 742 130 (+1730) человек
  • танков ‒ 9469 (+6)
  • боевых бронированных машин ‒ 19369 (+14)
  • артиллерийских систем – 20923 (+14)
  • РСЗО – 1253
  • средства ПВО ‒ 1019
  • самолетов – 369
  • вертолетов – 329
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19803 (+11)
  • крылатые ракеты ‒ 2852 (+1)
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 30507 (+76)

Ранее Генштаб сообщил, что особенно активно враг атакует на Покровском и Кураховском направлениях.

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