Минус более 1700 оккупантов в сутки: Генштаб обновил потери врага

Россияне теряют живую силу и технику.
Общие боевые потери российских оккупантов на утро 1 декабря составили 742 130 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1730 захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 742 130 (+1730) человек
- танков ‒ 9469 (+6)
- боевых бронированных машин ‒ 19369 (+14)
- артиллерийских систем – 20923 (+14)
- РСЗО – 1253
- средства ПВО ‒ 1019
- самолетов – 369
- вертолетов – 329
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19803 (+11)
- крылатые ракеты ‒ 2852 (+1)
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 30507 (+76)
Ранее Генштаб сообщил, что особенно активно враг атакует на Покровском и Кураховском направлениях.
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