Минус более 1700 оккупантов в сутки: Генштаб обновил потери врага

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 1 декабря составили 742 130 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1730 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.12.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 742 130 (+1730) человек

танков ‒ 9469 (+6)

боевых бронированных машин ‒ 19369 (+14)

артиллерийских систем – 20923 (+14)

РСЗО – 1253

средства ПВО ‒ 1019

самолетов – 369

вертолетов – 329

БПЛА оперативно-тактического уровня – 19803 (+11)

крылатые ракеты ‒ 2852 (+1)

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 30507 (+76)

Ранее Генштаб сообщил, что особенно активно враг атакует на Покровском и Кураховском направлениях.

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