Минус два: на Черниговщине украинские военные вывели из строя российские бомбардировщики

Оба бомбардировщика упали на территории области.
Украинские военные в Черниговской области сбили одного бомбардировщика российских оккупантов и повредили другого.
Об этом сообщает оперативное командование "Север" на своей странице в Facebook.
"По состоянию на 11:00 12 марта уточнена информация об одном сбитом и одном подбитом бомбардировщиках Су-34. Жители населенных пунктов, в которых временно находятся оккупационные войска, подтвердили эти данные, ведь видели падение одного и аварийное приземление другого", — говорится в сообщении командования.
В других направлениях защитники продолжают активную оборону Черниговщины и не допускают прорывов врага вглубь территории Украины.
Напомним, ранее в Черниговской области 11 марта украинские защитники ликвидировали еще один вражеский самолет Су-34.
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