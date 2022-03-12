Минус два: на Черниговщине украинские военные вывели из строя российские бомбардировщики

Минус два: на Черниговщине украинские военные вывели из строя российские бомбардировщики

Оба бомбардировщика упали на территории области.

Украинские военные в Черниговской области сбили одного бомбардировщика российских оккупантов и повредили другого.

Об этом сообщает оперативное командование "Север" на своей странице в Facebook.

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"По состоянию на 11:00 12 марта уточнена информация об одном сбитом и одном подбитом бомбардировщиках Су-34. Жители населенных пунктов, в которых временно находятся оккупационные войска, подтвердили эти данные, ведь видели падение одного и аварийное приземление другого", — говорится в сообщении командования.

В других направлениях защитники продолжают активную оборону Черниговщины и не допускают прорывов врага вглубь территории Украины.

Напомним, ранее в Черниговской области 11 марта украинские защитники ликвидировали еще один вражеский самолет Су-34.

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