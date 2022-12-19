Минус два российских вертолета и обстрелы Украины: Генштаб — о ситуации на фронте 19 декабря

Российские оккупанты продолжают обстреливать Украину ракетами и иранскими дронами. Оккупанты со всего оружия обстреливают линию фронта и продолжают атаковать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом 19 декабря говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Россияне за сутки нанесли 1 ракетный удар, а также совершили около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Также враг применил 28 иранских ударных БПЛА "Шахед-136", 23 из которых сбили Силы обороны Украины. В результате вражеских ударов пострадала гражданская инфраструктура и мирное население.

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Слобожанском направлении враг обстрелял из артиллерии наши позиции в районах населенных пунктов Стрелеча, Глубокое, Волчанск и Дворична Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник стрелял по районам Котляровки, Крахмального и Берестово Харьковской области и Стельмаховки, Макеевки, Площадки, Червонопоповки и Дибровы в Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает вести штурмовые действия, совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии по нашим позициям в районах двадцати пяти населенных пунктов. Среди них — Верхнекаменное, Берестово, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты не прекращают обстрелы со всего спектра артиллерии районов населенных пунктов Темировка, Красное, Малые Щербаки и Плавни Запорожской области и Херсона, где снова пострадала гражданская инфраструктура и мирные граждане.

В Генштабе подтвердили обстрелы российской оккупационной армии в районах Бердянска, Токмака и Пологов Запорожской области, уничтожен склад боеприпасов, около 15 единиц военной техники разного типа и ранены более 150 военнослужащих российских оккупационных войск.

"Украинская авиация в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ и 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов захватчиков. Силы противовоздушной обороны сегодня сбили два вражеских вертолета. Информация по их типу пока уточняется. Подразделения ракетных войск и арты за текущие сутки поразили склад боеприпасов, 2 пункта управления и 2 района сосредоточения живой силы противника", — сообщили в Генштабе.

Война России против Украины

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Оккупационная армия хотела "за три дня" захватить Киев и установить свой марионеточный режим. Однако ВСУ нивелировали планы оккупантов и провели успешные контрнаступления в северных регионах, на Харьковском и Херсонском направлениях.

Российские террористы с начала полномасштабного вторжения обстреливают Украину ракетами, уничтожая нашу инфраструктуру. С 10 октября оккупанты наносят массированные ракетные удары по энергетическому сектору Украины, чтобы зимой оставить украинцев без тепла и электричества.

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