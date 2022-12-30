Минус еще один оккупант: в Донецке во время обстрела погиб чиновник Следственного комитета РФ

В Донецке 30 декабря погиб еще один российский оккупант – заместитель начальника отдела военного следственного управления Следственного комитета РФ по объединенной группировке войск.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Отмечается, что его зовут Евгений Рыбаков и что он погиб во время артиллерийского обстрела. Остальные обстоятельства его гибели не уточняются.

В то же время ранее сообщалось, что в ночь на 30 декабря в центре Донецка была обстреляна гостиница "Виктория". Кто нанес удар по гостинице неизвестно. Однако в последнее время оккупанты усилили обстрелы временно подконтрольного им города.

В СК РФ подтвердили смерть своего коллеги и выразили соболезнования семье.

Напомним, что ранее во временно оккупированном Донецке во время празднования своего дня рождения под обстрел попал экс-глава российской государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, в результате чего получил ранения.

СМИ писали, что ему даже угрожает паралич. По данным СМИ, Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.

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