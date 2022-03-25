Минус генерал и передовой командный пункт: Виталий Ким о потерях оккупантов

Глава Николаевской ОВА также призвал российские войска сюда не соваться, ведь им здесь ничего не светит.

Российские войска лишились одного генерала и у них минус один передовой командный пункт.

Об этом в своем новом видеообращении рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он отметил, что на нашу землю захватчикам двигаться не следует, поскольку ничего хорошего их здесь не ожидает:

"Орки группируют еще больше сил, не собираются сдаваться, светят нам здесь одним голым местом. Ночью много обстреливали. Сбили две крылатые ракеты. Один 300-й тяжелый у военных, другое все в порядке. Есть раненые гражданские, но они не в городе, они в селе, 46 человек. Слава Богу что все живы пока. Мы уточняем данные. У орков минус генерал, минус передовой командный пункт, что не может не радовать. Я не знаю, где они будут брать генералов... Нечего сюда ездить. Ничем хорошим здесь не светит. На нашей земле никаких вариантов нет. Или — прочь, или — в землю", — сказал Ким.

Также глава ОВА отметил, что запасы продуктов в городе есть:

"Еще услышал, что Швейцария там на шесть миллиардов арестовала российских, санкций добавили… Буду писать, чтобы нам эти деньги передали, нам очень нужно. Имуществом тоже возьмем, чтобы восстанавливать нашу инфраструктуру. Жду отчета, уже начали постепенно дороги, чтобы обеспечить проезд людям. Тракторы в поле, посевная пошла, техника поехала — плюс минус оживает. У нас запасы большие по зерну, по еде, по воде. Мы готовимся. Они нам там угрожают, а мы укрепляемся больше, готовим больше запасов", — сказал Ким.

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