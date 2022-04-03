"Минус истребитель и две крылатые ракеты": ВСУ уничтожили технику оккупантов

"Минус истребитель и две крылатые ракеты": ВСУ уничтожили технику оккупантов

По информации разведки, оккупанты наращивают свои силы на южном направлении.

Вооруженные силы Украины сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-24, а также две крылатые ракеты войск РФ.

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Есть хорошие новости. Сегодня с утра был сбит еще один истребитель-бомбардировщик Су-24, это данные радиоперехвата. Также на южном направлении сбили еще две крылатые ракеты", – заявил он.

Он также добавил, что русские на южном направлении наращивают свои силы.

Напомним, с начала войны России против Украины кафиры потеряли 18 тысяч личного состава.

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