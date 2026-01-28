- Дата публикации
Война
Минус нефтебаза и состав БпЛА: ВСУ нанесли массированный удар по объектам оккупантов
Украинские защитники продолжают системно уничтожать логистику и пункты управления врага, как на линии фронта, так и в глубоком тылу государства-агрессорки.
В течение суток 27 января и в ночь на 28 января подразделения Сил обороны Украины совершили ряд успешных операций, нанеся огневое поражение по стратегическим объектам противника. Под ударом оказались нефтяной сектор РФ, склады боеприпасов и места дислокации окупантов.
Об этом пишет Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Одной из главных целей стала нефтебаза «Хохольская» в Воронежской области РФ. Украинские военные подтвердили попадание, после которого на объекте вспыхнул пожар.
«Подтверждено возгорание нефтепродуктов — наблюдается густой дым. Результаты уточняются», — отметили в Генштабе.
Также зафиксировано попадание в места скопления живой силы противника в населенном пункте Колотиловка Белгородской области.
Кроме новых ударов, разведка уточнила последствия предварительной атаки на нефтяной терминал «Таманнефтегаз» в Краснодарском крае. Подтвержден масштабный пожар на площади около 6200 м² и повреждение трех резервуаров с топливом объемом 10 тысяч кубометров каждый.
Удары по оккупированным территориям
Силы обороны эффективно отработали по целям на временно оккупированных территориях Украины, значительно ослабив наступательный потенциал врага.
Донецкая область:
Поражен пункт управления БПЛА и скопление живой силы в районе Великой Новоселки.
Нанесены удары по оккупантам в районах населенных пунктов Шахово и Григоровка.
В Луганской области уничтожен состав боеприпасов противника вблизи Нижней Дуванки.
Запорожская и Днепропетровская области:
Поражена живая сила врага в районе Гуляйполя.
Уничтожен пункт управления батальона в районе Березового.
В настоящее время окончательные потери окупантов в живой силе и технике дознаются. В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны и дальше будут методически уничтожать военно-экономический потенциал России, чтобы заставить агрессора прекратить войну.
Напомним, в ночь на 26 января Силы обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре нефтеперерабатывающего завода «Славянск Эко» в Краснодарском крае РФ, который является частью энергетического тыла российской армии и имеет мощность более 4 млн тонн нефти в год.