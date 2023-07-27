"Минус один депутат" и проверка военкомов: Зеленский обратился к украинцам из разбомбленного собора в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский 27 июля посетил Днепропетровщину, Очаков, Николаев и Одессу. Зеленский сообщил, что утром он провел очередное заседание Ставки, на котором рассматривалась ситуация на фронте и злоупотребление руководителей ТЦК и СП.

Об этом говорится в обращении президента.

Свое традиционное обращение Владимир Зеленский записал с разбомбленного российской ракетой Свято-Преображенского собора в Одессе. Президент отметил, что посетил Днепропетровщину, Очаков, Николаев и Одессу. В регионах он наградил медицинских работников, которые остаются в прифронтовых районах и продолжают спасать жизнь украинцев, и фронтовых медиков.

Также Владимир Зеленский 27 июля провел заседание Ставки, где обсуждались оборонные вопросы и защита городов.

"Доклады по ситуации на фронте и проверяем "военкомов". Думаю, реакцию государства на злоупотребления "военкомов" вы видите. Николаев - много вопросов, которые надо решить для людей, в том числе и в областной больнице. Министр здравоохранения и глава областной администрации все услышали. Очаков - спасибо нашим врачам, которые там работают. Они настоящие герои! Одесса - тоже имел честь наградить медицинских работников, поблагодарил за работу", - сказал президент.

Также Владимир Зеленский пообщался с командующим Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины Татьяной Остащенко. Речь шла о проблемах боевых медиков, которые президент обещал решить.

"Заслушал доклад по ликвидации последствий российских ударов по Одессе, по области. Здесь, в Свято-Преображенском храме, который Россия пыталась уничтожить, чувствуется, что наши люди, наш дух все равно сильнее. Сильнее, чем российский террор. Ищем системы ПВО, чтобы защитить Одессу, весь наш юг. И я благодарю всех в мире, кто уже присоединился к этой работе с нами", - сказал он.

Также в своем обращении к украинцам Зеленский вспомнил "минус одного депутата" и поблагодарил ВСУ за освобождение Старомайорского.

"Киев. Сегодня минус один депутат Верховной Рады Украины. Справедливо. Считаю, что скажу сейчас тоже справедливо: каждое намерение любого чиновника куда-то поехать за границу, любого депутата стоит проверять до секунды. Если кто-то очень хочет отдохнуть от работы на государство, то государство от таких лиц тоже отдохнет. Я благодарю всех, кто сражается ради Украины! Спасибо за освобождение Старомайорского. Ребята, еще раз вас поздравляю!", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ВСУ во время успешного наступления освободили село Старомайорское Волновахского района Донецкой области от российских оккупантов.

Также Рада лишила мандата отдыхавшего на Мальдивах нардепа Аристова.

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