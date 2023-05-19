Минус один "глаз мордора": ВСУ уничтожили еще один комплекс наблюдения россиян

Российские оккупанты потеряли еще один "глаз мордора". Украинские военные уничтожили дроном-камикадзе в Донецкой области комплекс наблюдения "Муром-П".

Об этом на своей странице в соцсети написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Воины 59 ОМБР профессионально отработали дроном-камикадзе "Пегас" по российскому комплексу наблюдения Муром-П. Он помогал оккупантам 24/7 следить за территорией и перемещениями наших войск. Теперь это в прошлом. Продолжайте поддерживать Армию дронов через UNITED24 или на главном экране Действия, чтобы у россиян не осталось никаких "глаз" на территории Украины", — подчеркнул Михаил Федоров.

Россияне потеряли в Донецкой области комплекс наблюдения "Муром-П"

Напомним, что россияне в сутки выпускают по Украине около 30 тысяч разных снарядов.

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