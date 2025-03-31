Минус один: на Белгородщине взлетел на воздух склад БК оккупантов

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Мощная "бавовна" накрыла вражеский объект на Белгородщине Там уничтожили склад БК.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Дата публикации 13:02, 31.03.25 Количество просмотров 4 На Белгородщине вражеский состав БК взлетел на воздух

"Российская армия разместила на Белгородщине склад БК, чтобы использовать его в войне против Украины. Нет больше склада", — иронично написал он.

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Напомним, Россия опрокидывает части 20-й армии из Харьковской области и подразделения из Курской области в ответ на события в Белгородской области.