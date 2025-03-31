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Минус один: на Белгородщине взлетел на воздух склад БК оккупантов
Россиянам снова "тревожно".
Мощная "бавовна" накрыла вражеский объект на Белгородщине Там уничтожили склад БК.
Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
"Российская армия разместила на Белгородщине склад БК, чтобы использовать его в войне против Украины. Нет больше склада", — иронично написал он.
Напомним, Россия опрокидывает части 20-й армии из Харьковской области и подразделения из Курской области в ответ на события в Белгородской области.