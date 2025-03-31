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ТСН в социальных сетях

Взрыв

Взрыв

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
33
Время на прочтение
1 мин
Взрыв

Минус один: на Белгородщине взлетел на воздух склад БК оккупантов

Россиянам снова "тревожно".

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк

Мощная "бавовна" накрыла вражеский объект на Белгородщине Там уничтожили склад БК.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Российская армия разместила на Белгородщине склад БК, чтобы использовать его в войне против Украины. Нет больше склада", — иронично написал он.

Напомним, Россия опрокидывает части 20-й армии из Харьковской области и подразделения из Курской области в ответ на события в Белгородской области.

Дата публикации
Количество просмотров
33
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