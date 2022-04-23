Минус один: нацгвардейцы сбили в Луганской области беспилотник оккупантов

Украинские военные продолжают успешно уничтожать вражескую технику.
В Луганской области нацгвардейцы сбили беспилотник россиян.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Нацгвардейцы возвращались с выполнения задания, когда заметили вражеский беспилотный летательный аппарат на низкой высоте. Военные прицельной стрельбой поразили вражеский "Орлан" из стрелкового оружия. Аппарат начал падать и завис на дереве.
"Украинские воины сбили уже много таких дронов и знают, что заявленных сотен тысяч долларов они и близко не стоят. Но лишить оккупанта лишних "глаз" – всегда крайне приятно", – говорится в сообщении.
Напомним, за 58 дней российские оккупанты потеряли в Украине около 21,6 тысячи личного состава и 177 самолетов.
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