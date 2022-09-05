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Минус один "поклонник русского мира": в оккупированном Мариуполе раздался мощный взрыв (фото)

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Минус один "поклонник русского мира": в оккупированном Мариуполе раздался мощный взрыв (фото)

Фото: соцмережі

В оккупированном россиянами Мариуполе произошел взрыв.

В Мариуполе, который временно заняли российские оккупанты, раздался мощный взрыв.

Об этом со ссылкой на страницу Сопротивления города пишет советник городского головы Петр Андрющенко.

"Около 17:50 громкий взрыв, который слышал почти весь город. Наше сопротивление мягко намекает на подготовку к Мариупольскому "хлопку". А значит, сегодня нас ждут приятные новости из Мариуполя”, — подчеркнул Петр Андрющенко.

Позже также стало известно об уничтожении одного из "поклонников русского мира".

Напомним, что в Украине арестовали три белорусских асфальтобетонных завода стоимостью 120 миллионов гривен.

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