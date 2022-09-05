Минус один "поклонник русского мира": в оккупированном Мариуполе раздался мощный взрыв (фото)

В оккупированном россиянами Мариуполе произошел взрыв.
В Мариуполе, который временно заняли российские оккупанты, раздался мощный взрыв.
Об этом со ссылкой на страницу Сопротивления города пишет советник городского головы Петр Андрющенко.
"Около 17:50 громкий взрыв, который слышал почти весь город. Наше сопротивление мягко намекает на подготовку к Мариупольскому "хлопку". А значит, сегодня нас ждут приятные новости из Мариуполя”, — подчеркнул Петр Андрющенко.
Позже также стало известно об уничтожении одного из "поклонников русского мира".
Напомним, что в Украине арестовали три белорусских асфальтобетонных завода стоимостью 120 миллионов гривен.
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