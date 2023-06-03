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"Минус один путь для оккупантов": в Запорожской области произошел взрыв на железной дороге – мэр

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
606
Время на прочтение
1 мин
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"Минус один путь для оккупантов": в Запорожской области произошел взрыв на железной дороге – мэр

В Запорожской области произошел взрыв железной дороги. / Фото: Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Взрывы на железной дороге раздались на временно оккупированной территории Запорожской области.

На временно захваченной территории Запорожской области 3 июня прогремел взрыв на железной дороге, которую Россия использует для перевозки личного состава и техники.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Украинская железная дорога против оккупантов. Несколько часов назад железнодорожные рельсы вблизи села Долинское Якимовского района громко остановили работу", — говорится в сообщении.

Мэр напомнил, что оккупанты используют железную дорогу для перевозки личного состава и военной техники, но теперь у них "минус один путь".

Напомним, в Мелитополе врач отказался госпитализировать ребенка с переломом и сотрясением без паспорта РФ.

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Дата публикации
Просмотры
606
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