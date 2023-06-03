"Минус один путь для оккупантов": в Запорожской области произошел взрыв на железной дороге – мэр

Взрывы на железной дороге раздались на временно оккупированной территории Запорожской области.
На временно захваченной территории Запорожской области 3 июня прогремел взрыв на железной дороге, которую Россия использует для перевозки личного состава и техники.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Украинская железная дорога против оккупантов. Несколько часов назад железнодорожные рельсы вблизи села Долинское Якимовского района громко остановили работу", — говорится в сообщении.
Мэр напомнил, что оккупанты используют железную дорогу для перевозки личного состава и военной техники, но теперь у них "минус один путь".
Напомним, в Мелитополе врач отказался госпитализировать ребенка с переломом и сотрясением без паспорта РФ.
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