"Минус один": в Винницкой области задержали диверсанта, который якобы искал священника

"Минус один": в Винницкой области задержали диверсанта, который якобы искал священника

Мужчину задержали работник вагонного депо и член терробороны.

В Винницкой области задержан диверсант.

Так, работник Козятинского вагонного депо вместе с членом терробороны задержали мужчину, якобы искавшего церковь и священника, у которого работал. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці".

"Он был переодет в старую гражданскую одежду. Во время осмотра у него обнаружили записку, подтверждающую, что он – военный вооруженных сил РФ. Его было задержано", – говорится в сообщении.

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