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"Минус один": в Винницкой области задержали диверсанта, который якобы искал священника

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Мужчину задержали работник вагонного депо и член терробороны.

В Винницкой области задержан диверсант.

Так, работник Козятинского вагонного депо вместе с членом терробороны задержали мужчину, якобы искавшего церковь и священника, у которого работал. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці".

"Он был переодет в старую гражданскую одежду. Во время осмотра у него обнаружили записку, подтверждающую, что он – военный вооруженных сил РФ. Его было задержано", – говорится в сообщении.

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По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

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