"Минус" почти 800 оккупантов и десятки единиц техники: Генштаб обновил потери россиян

Оккупантов стало меньше на нашей земле.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 446 690 военных, за последние сутки – 790 человек.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 446 690 (+790) человек
- танков ‒ 7057 (+24)
- боевых бронированных машин ‒ 13497 (+38)
- артиллерийских систем – 11262 (+41)
- РСЗО – 1032 (+3)
- средства ПВО ‒ 749 (+2)
- самолетов – 347
- вертолетов – 325
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8895 (+48)
- крылатые ракеты ‒ 2060 (+1)
- корабли /катера ‒ 26
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 14992 (+70)
- специальная техника ‒ 1854 (+5)
Ранее сообщалось, что с начала наступательных операций России в октябре 2023 года оккупанты на фронте захватили 505 кв. км территории Украины. В период с 1 января по 28 марта 2024 года российские войска захватили почти на 100 кв. км больше, чем за последние три месяца в прошлом году.
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