"Минус" почти 800 оккупантов и десятки единиц техники: Генштаб обновил потери россиян

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 446 690 военных, за последние сутки – 790 человек.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 446 690 (+790) человек

танков ‒ 7057 (+24)

боевых бронированных машин ‒ 13497 (+38)

артиллерийских систем – 11262 (+41)

РСЗО – 1032 (+3)

средства ПВО ‒ 749 (+2)

самолетов – 347

вертолетов – 325

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8895 (+48)

крылатые ракеты ‒ 2060 (+1)

корабли /катера ‒ 26

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 14992 (+70)

специальная техника ‒ 1854 (+5)

Ранее сообщалось, что с начала наступательных операций России в октябре 2023 года оккупанты на фронте захватили 505 кв. км территории Украины. В период с 1 января по 28 марта 2024 года российские войска захватили почти на 100 кв. км больше, чем за последние три месяца в прошлом году.

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