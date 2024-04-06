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"Минус" почти 800 оккупантов и десятки единиц техники: Генштаб обновил потери россиян

"Минус" почти 800 оккупантов и десятки единиц техники: Генштаб обновил потери россиян

Фото: Associated Press

Оккупантов стало меньше на нашей земле.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 446 690 военных, за последние сутки – 790 человек.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 446 690 (+790) человек
  • танков ‒ 7057 (+24)
  • боевых бронированных машин ‒ 13497 (+38)
  • артиллерийских систем – 11262 (+41)
  • РСЗО – 1032 (+3)
  • средства ПВО ‒ 749 (+2)
  • самолетов – 347
  • вертолетов – 325
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8895 (+48)
  • крылатые ракеты ‒ 2060 (+1)
  • корабли /катера ‒ 26
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 14992 (+70)
  • специальная техника ‒ 1854 (+5)

Ранее сообщалось, что с начала наступательных операций России в октябре 2023 года оккупанты на фронте захватили 505 кв. км территории Украины. В период с 1 января по 28 марта 2024 года российские войска захватили почти на 100 кв. км больше, чем за последние три месяца в прошлом году.

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