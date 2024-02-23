Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Минус полмиллиарда долларов: украинские военные сбили еще один самолет РФ — Воздушные силы (видео)

Минус полмиллиарда долларов: украинские военные сбили еще один самолет РФ — Воздушные силы (видео)

А-50 / Фото: Википедия

Цель поразили Азовское море.

Вечером пятницы, 23 февраля, Силы обороны Украины уничтожили российский самолет А-50.

Об этом сообщает командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

"Баян, ТИ где?" А-50 с позывным "Баян" долетался! Поздравляю оккупантов "С Днем защитника отечества!" Праздновать нужно дома, и так, чтобы Баян не порвать! Благодарю Главное управление разведки МОУ и всех, кто обеспечил результат!”, — написал он.

Фото: Воздушные силы / ©
Фото: Воздушные силы

"Российские военкоры сообщают, что российская ПВО поздравила свою авиацию с 23 февраля и сбила уникальный самолет А-50 стоимостью в полмиллиарда долларов", — написал журналист Денис Казанский.

Скриншот / ©
Скриншот

“Сообщается, что это тот же А-50. Упал в поселке Трудовая Армения Краснодарского края РФ ”, — добавил он.

Читайте ведущие новости дня:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация