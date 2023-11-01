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"Минус" РЭБ оккупантов на Запорожском направлении – видео от военных

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
629
Время на прочтение
1 мин
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"Минус" РЭБ оккупантов на Запорожском направлении – видео от военных

Станция РЭБ "Красуха-4"/Фото: из открытых источников

Военные из дрона поразили российскую станцию радиоэлектронной борьбы.

Украинские военные метким попаданием из дрона поразили российскую станцию радиоэлектронной борьбы "Красуха-4М" на Запорожском направлении.

Видео показал СтратКом ВСУ.

На кадрах видно, как оккупанты пытались замаскировать свою РЭБ среди деревьев, однако – бесполезно.

Как рассказали военные, точная атака – совместная работа 14-го отдельного полка БпАК и средств огневого поражения на Запорожском направлении.

Напомним, ГУР ударило по редкой радиолокационной станции в Белгородской области (видео).

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Дата публикации
Просмотры
629
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