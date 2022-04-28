Минус рота ежесуточно: Арестович рассказал о потерях армии России во время "большого наступления"

Минус рота ежесуточно: Арестович рассказал о потерях армии России во время "большого наступления"

ВСУ продолжают уничтожать технику врага, вторгшегося на украинскую землю.

Россия ежесуточно теряет в Украине как минимум одну роту, иногда больше.

Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга 28 апреля.

"За предыдущие сутки подразделениями воздушных сил и сухопутных войск было поражено 8 воздушных целей: 1 самолет, 1 крылатая ракета, 6 БПЛА оперативно-тактического уровня, с которого противник ведет разведку", — рассказал Арестович.

Он добавил: "Российские оккупанты продолжают нести потери и в других местах. Так, только в Донецкой области, за минувшие сутки отбито 6 атак врага, уничтожено 5 танков, одну артиллерийскую систему, 22 единицы бронированной техники, 1 автомобиль и 1 зенитную установку".

Напомним, ранее президент США Джо Байден сообщил, что он будет просить Конкресс о дополнительном финансировании для Украины.

Речь идет о предоставлении не только военной поддержки, но и гуманитарной и социальной помощи.

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