Минус самолет и вертолет: ВСУ нанесли мощные удары по российской авиации и ВПК
Силы обороны Украины успешно уничтожают российскую авиацию и инфраструктуру ВПК
Украинские военные нанесли очередные болезненные удары по военно-промышленному комплексу и авиации российских оккупантов.
Об общих результатах успешных операций Сил обороны сообщает Генеральный штаб ВСУ в своем официальном своде.
«Аллигатор» за $16 млн сбит новейшим дроном
Детали блестящего уничтожения вражеского разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» в Донецкой области раскрыли в 59-й отдельной штурмовой бригаде Сил Беспилотных систем. Вражескую цель, стоимость которой оценивается в колоссальные 16 миллионов долларов, удалось поразить бойцам экипажа «Балтика» (1-й батальон «Хищники высот») вблизи населенного пункта Надеевка.
Уникальность этой операции заключается в использовании отечественного FPV-дрона «Генерал Черешня OPTIX». Благодаря оптоволоконному каналу связи такой беспилотник практически неуязвим к враждебным средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Беспилотники комплектуются катушками с кабелем протяженностью от 15 до 35 километров, что существенно расширяет возможности пилотов в охоте на высокоценные цели глубоко в тылу врага, делая такие удары максимально эффективными.
Повреждения А-50 в России и удары по инфраструктуре
Между тем, Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил успешные результаты удара, нанесенного еще 17 марта по объектам 123-го авиаремонтного завода в городе Стара Русса Новгородской области РФ. Там был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. По данным военных, борт находился на территории предприятия для обслуживания и, вероятно, ждал модернизации.
Кроме того, в ночь на 20 марта Силы обороны отработали по важным объектам агрессора на временно оккупированных территориях Украины:
На Луганщине поражен Алчевский металлургический комбинат, где оккупанты изготовляли корпуса для крупнокалиберных артиллерийских снарядов и ремонтировали бронированную сталь для своей техники.
В Запорожской области под удар попала инфраструктура полигона «Восточный» вблизи Новопетровки.
В настоящее время масштабы нанесенного врагу ущерба уточняются. В Генштабе подчеркнули, что методическое уничтожение российского ВПК будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии РФ.
Напомним, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1610 оккупантов. Потери РФ в войне против Украины на сегодняшний день составляют более 1,28 млн военных.