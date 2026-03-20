Минус самолет и вертолет: ВСУ нанесли мощные удары по российской авиации и ВПК

Россияне потеряли ценный самолет и вертолет

Украинские военные нанесли очередные болезненные удары по военно-промышленному комплексу и авиации российских оккупантов.

Об общих результатах успешных операций Сил обороны сообщает Генеральный штаб ВСУ в своем официальном своде.

«Аллигатор» за $16 млн сбит новейшим дроном

Детали блестящего уничтожения вражеского разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» в Донецкой области раскрыли в 59-й отдельной штурмовой бригаде Сил Беспилотных систем. Вражескую цель, стоимость которой оценивается в колоссальные 16 миллионов долларов, удалось поразить бойцам экипажа «Балтика» (1-й батальон «Хищники высот») вблизи населенного пункта Надеевка.

Уникальность этой операции заключается в использовании отечественного FPV-дрона «Генерал Черешня OPTIX». Благодаря оптоволоконному каналу связи такой беспилотник практически неуязвим к враждебным средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Беспилотники комплектуются катушками с кабелем протяженностью от 15 до 35 километров, что существенно расширяет возможности пилотов в охоте на высокоценные цели глубоко в тылу врага, делая такие удары максимально эффективными.

Повреждения А-50 в России и удары по инфраструктуре

Между тем, Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил успешные результаты удара, нанесенного еще 17 марта по объектам 123-го авиаремонтного завода в городе Стара Русса Новгородской области РФ. Там был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. По данным военных, борт находился на территории предприятия для обслуживания и, вероятно, ждал модернизации.

Кроме того, в ночь на 20 марта Силы обороны отработали по важным объектам агрессора на временно оккупированных территориях Украины:

На Луганщине поражен Алчевский металлургический комбинат , где оккупанты изготовляли корпуса для крупнокалиберных артиллерийских снарядов и ремонтировали бронированную сталь для своей техники.

В Запорожской области под удар попала инфраструктура полигона «Восточный» вблизи Новопетровки.

В настоящее время масштабы нанесенного врагу ущерба уточняются. В Генштабе подчеркнули, что методическое уничтожение российского ВПК будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии РФ.

Напомним, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1610 оккупантов. Потери РФ в войне против Украины на сегодняшний день составляют более 1,28 млн военных.