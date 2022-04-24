Минус семь генералов и 22 тысячи солдат: Подоляк назвал "достижения" России в Украине за 60 дней войны

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на 60-й день широкомасштабного вторжения России назвал "достижении" Кремля в войне против Украины.

Список так называемых русских "побед" он опубликовал в своем телеграм-канале.

Так, за два месяца войны в Украине Россия потеряла семь генералов, 22 тысячи солдат, ракетный крейсер "Москва" и объединила Европу в презрении к россиянам.

Приводим полный список Подоляка "достижений" РФ:

1. За 60 дней немыслимо быстро потеряли почти 22 тысячи своих солдат (убитыми).

2. За 60 дней потеряли семерых (по неподтвержденным пока данным – девятерых) генералов.

3. "Русские военные корабли" ("Москва" в том числе) научились следовать по правильному адресу.

4. Доказали миру (с фото- и видеофиксацией), что русские – это синоним массового насилия, убийства детей, сжигания трупов мирных граждан.

5. Доказали миру, что РФ настолько "богатая" страна, что ее армия массово ворует у украинцев унитазы, собачьи будки, ношеные вещи.

6. Доказали миру, что шизофрения бывает коллективной и беспредельной, особенно когда пропаганда умеет называть русских нацистов "освободителями", а террор в другой стране – "освобождением".

7. Доказали миру, что "вторые по силе армии" воюют только с мирными гражданами и жилыми кварталами.

8. Выпустили по украинским городам 1700 крылатых ракет, в прямом эфире разрушая наш древний Киев, Львов, Харьков, Одессу, Днепр, Чернигов.

9. Объединили Европу в презрении к русским и обнулили всех своих шредер-курц-лоббистов. НАТО быстро расширяется за счёт финнов и шведов.

10. Добились, что весь мир охотно бьет за российский паспорт.

11. Собрали самые жирные санкции (и потому теперь просто официально воруют чужое) и подали заявку на батл против Северной Кореи за звание главного мирового изгоя.

12. Стремительно обнуляют русскую культуру. Мир презрительно отказывается от спектаклей/книг.

13. Сделали Украину глобальным символом свободы и стойкости.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 60-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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