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Минус склад БК: в ВСУ показали, как защитники уничтожают технику оккупантов (видео)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
854
Время на прочтение
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Минус склад БК: в ВСУ показали, как защитники уничтожают технику оккупантов (видео)

В ВСУ показали, как защитники уничтожают технику окупантов / Фото: Associated Press

Аэроразведчики и артиллеристы 22-й отдельной механизированной бригады показали, как уничтожили вражеский склад БК.

Украинские военные показали, как уничтожили очередной вражеский склад с боекомплектом.

Соответствующее видео появилось на странице Страткома ВСУ в телеграмм.

"Благодаря совместной работе аэроразведчиков и артиллеристов 22-й отдельной механизированной бригады был уничтожен вражеский склад БК", — говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, как оккупанты суетятся и носят свои БК в здание. Однако украинские защитники одним метким выстрелом сводят все усилия россиян на нет. Где именно произошло действо, военные не сообщают.

Минус склад БК: в ВСУ показали, как защитники уничтожают технику оккупантов

Минус склад БК: в ВСУ показали, как защитники уничтожают технику оккупантов

Напомним, ранее в Страткоме ВСУ показали, как Вооруженные силы Украины уничтожили очередную вражескую технику, в том числе пушку и палозаправщики противника.

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Дата публикации
Просмотры
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