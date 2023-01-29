Минус танк, БМП и 7 оккупантов: в ВМС рассказали о прицельных ударах по россиянам

Российские оккупанты, которых диктатор РФ Владимир Путин бросил убивать украинцев и уничтожать инфраструктуру страны, продолжают нести колоссальные потери. За минувшие сутки, 28 января, морские пехотинцы уничтожили 1 танк, 1 БМП, хранилище с боеприпасами и 7 оккупантов.

Об этом свидетельствуют данные Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ).

Отмечается, что артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ наносили огненное поражение по захватчикам. Окончательные потери врага уточняются.

"Военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Напомним, на 29 января ВСУ уничтожили 126 160 солдат армии Российской Федерации.

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