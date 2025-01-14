Минус техника и оккупанты: воины Третьей штурмовой показали прицельную работу дронов по врагу (видео)

Воины 3-й штурмовой показали прицельную работу дронов по противнику. В результате – минус САУ, миномет, две "бехи" и несколько единиц автотехники россиян.

Об этом сообщает 3-я отдельная штурмовая бригада.

Третья штурмовая показала прицельную работу дронов за противником

"Проредили и ряды вражеской пехоты. Оккупанты расслабились и сразу же за это поплатились", — подчеркнули бойцы.

Как отметили в бригаде, в частности, дрон догнал пехоту на марше. Месть с неба направляли бойцы Revenge group из 1-го мехбата.

Раньше речь шла о том, как с помощью тепловизора пилоты Третьей штурмовой находят оккупантов в лесополосах на Харьковщине. После обнаружения скоплений живой силы скрыться или убежать далеко от справедливой кары россиянам уже не удастся.

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