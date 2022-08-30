Минус три склада, переправа через Днепр и много оккупантов: в ВСУ рассказали о ситуации на юге

На юге Украины ВСУ уничтожили переправу через Днепр и много военной техники россиян.

Также украинские защитники в сутки ликвидировали до 82 оккупантов.

Об этом сообщает ОК "Юг".

Украинские защитники за сутки на юге ликвидировали до 82 российских оккупантов. Также ВСУ уничтожили 30 единиц российской техники, в том числе:

зенитно-ракетная система С-300;

2 танка Т-72;

11 гаубиц "Мста-Б";

3 реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", тяжелая огнеметная система "Сонцепек", самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С", самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С" и 120 мм мобильный миномет, самоход и "Мста-С", противотанковая управляемая ракета;

5 единиц бронированной техники и 3 склада боеприпасов в районе Берислава, Высокополья, Антоновки.

"Переправа, которую враг налаживал через Днепр в районе села Львове, уничтожена. Окончательные потери врага доразведываются", — сообщили в ОК "Юг".

Напомним, ВСУ отразили штурм оккупантов на 5 направлениях.

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