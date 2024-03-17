Минус тысяча россиян в сутки: в Генштабе озвучили потери окупантов в войне против Украины

Общие боевые потери российской армии от 24 февраля 2022 года по 17 марта 2024 года ориентировочно составили личного состава около 430 740 человек. За сутки ВСУ уничтожили 1 160 оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

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Потери русской армии в технике и вооружении:

танков ‒ 6790 (+11) ед,

боевых бронированных машин ‒ 12997 (+24) ед,

артиллерийских систем – 10634 (+28) ед,

РСЗО – 1017 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 720 (+1) ед,

самолетов – 347 (+0) ед,

вертолетов – 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8272 (+4),

крылатые ракеты ‒ 1922 (+0),

корабли/катера ‒ 26 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 14073 (+49) ед,

специальная техника – 1723 (+11).

Данные уточняются.

Как информировали ранее, россияне наращивают количество FPV-дронов на фронте. По словам украинских военных, через несколько месяцев это станет серьезной опасностью для ВСУ.

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