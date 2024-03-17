Минус тысяча россиян в сутки: в Генштабе озвучили потери окупантов в войне против Украины

В сутки российская армия потеряла десятки единиц военной техники.
Общие боевые потери российской армии от 24 февраля 2022 года по 17 марта 2024 года ориентировочно составили личного состава около 430 740 человек. За сутки ВСУ уничтожили 1 160 оккупантов.
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
Потери русской армии в технике и вооружении:
- танков ‒ 6790 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 12997 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 10634 (+28) ед,
- РСЗО – 1017 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 720 (+1) ед,
- самолетов – 347 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8272 (+4),
- крылатые ракеты ‒ 1922 (+0),
- корабли/катера ‒ 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 14073 (+49) ед,
- специальная техника – 1723 (+11).
Данные уточняются.
Как информировали ранее, россияне наращивают количество FPV-дронов на фронте. По словам украинских военных, через несколько месяцев это станет серьезной опасностью для ВСУ.
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