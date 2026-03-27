Минус "Валдай" и склады боеприпасов: ВСУ поразили стратегические объекты россиян

В ночь на 27 марта Силы обороны Украины поразили российский радиолокационный комплекс «Валдай» в районе Гвардейского на временно оккупированной территории АР Крым.

Об этом сообщил Генштаб.

«В Евпатории на ВОТ АР Крым, поражена наземная станция управления БПЛА „Форпост“. Поражен и состав боеприпасов противника в районе Мангуша на ВОТ Донецкой области. Украинские воины били по командному пункту противника в районе Ольгинки на временно оккупированной территории Донецкой области», — говорится в сообщении.

Кроме того, украинские силы поразили составы материально-технических средств противника в районах Рыбинского (ВОТ Донецкой области) и Новоселовки (ВОТ Запорожской области).

Также нанесено поражение района сосредоточения живой силы противника в районе Дорожного на временно оккупированной территории Донецкой области. Масштабы нанесенного ущерба и потери врага уточняются.

Ранее Главком Александр Сырский сообщил, что украинским защитникам удалось восстановить контроль над территорией площадью около 470 квадратных километров.

Продолжаются 1493-е сутки полномасштабной российско-украинской войны. За это время потери войск РФ в живой силе (убиты и ранены) превысили 1,2 млн человек.