Минус "Валдай" и склады боеприпасов: ВСУ поразили стратегические объекты россиян
Силы обороны Украины систематически наносят удары по оккупантам.
В ночь на 27 марта Силы обороны Украины поразили российский радиолокационный комплекс «Валдай» в районе Гвардейского на временно оккупированной территории АР Крым.
Об этом сообщил Генштаб.
«В Евпатории на ВОТ АР Крым, поражена наземная станция управления БПЛА „Форпост“. Поражен и состав боеприпасов противника в районе Мангуша на ВОТ Донецкой области. Украинские воины били по командному пункту противника в районе Ольгинки на временно оккупированной территории Донецкой области», — говорится в сообщении.
Кроме того, украинские силы поразили составы материально-технических средств противника в районах Рыбинского (ВОТ Донецкой области) и Новоселовки (ВОТ Запорожской области).
Также нанесено поражение района сосредоточения живой силы противника в районе Дорожного на временно оккупированной территории Донецкой области. Масштабы нанесенного ущерба и потери врага уточняются.
Ранее Главком Александр Сырский сообщил, что украинским защитникам удалось восстановить контроль над территорией площадью около 470 квадратных километров.
Продолжаются 1493-е сутки полномасштабной российско-украинской войны. За это время потери войск РФ в живой силе (убиты и ранены) превысили 1,2 млн человек.