Минувшей ночью оккупанты принудительно вывозили население из Новокиевки на Херсонщине — Генштаб

В Новой Каховке из центральной городской больницы похищено и вывезено все медицинское оборудование и скорой помощи.

Российские оккупационные войска продолжают принудительную эвакуацию населения Украины и вывоз имущества из временно занятых территорий Херсонской области.

В частности, в ночь на 16 ноября, оккупанты принудительно вывозили население из Новокиевки.

Об этом говорится в вечерней постройке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 17 ноября в Facebook.

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"Кроме того, в Новой Каховке перестала функционировать центральная городская больница, потому что все медицинское оборудование и машины скорой помощи угнано и вывезено в направлении временно оккупированной территории АР Крым", — говорится в сообщении.

Напомним, в Херсоне продолжают работу бригады МО "Врачи без границ". Они осуществляют медицинское освидетельствование пациентов и бесплатное обеспечение необходимыми лекарствами.

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