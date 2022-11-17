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Минувшей ночью оккупанты принудительно вывозили население из Новокиевки на Херсонщине — Генштаб

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Минувшей ночью оккупанты принудительно вывозили население из Новокиевки на Херсонщине — Генштаб

Фото: Бердянский городской совет

В Новой Каховке из центральной городской больницы похищено и вывезено все медицинское оборудование и скорой помощи.

Российские оккупационные войска продолжают принудительную эвакуацию населения Украины и вывоз имущества из временно занятых территорий Херсонской области.

В частности, в ночь на 16 ноября, оккупанты принудительно вывозили население из Новокиевки.

Об этом говорится в вечерней постройке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 17 ноября в Facebook.

"Кроме того, в Новой Каховке перестала функционировать центральная городская больница, потому что все медицинское оборудование и машины скорой помощи угнано и вывезено в направлении временно оккупированной территории АР Крым", — говорится в сообщении.

Напомним, в Херсоне продолжают работу бригады МО "Врачи без границ". Они осуществляют медицинское освидетельствование пациентов и бесплатное обеспечение необходимыми лекарствами.

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Дата публикации
Просмотры
53
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