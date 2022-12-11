Мины закапывали и прятали в пластик, чтобы не "чувствовал" металлоискатель: саперам разминируют Херсонщину

С металлоискателем, щупом и лопатой, с утра и до сумерек, под дождем и в снег работают саперы ГСЧС.

По несколько сотен килограммов боеприпасов и мин собирают саперы на деоккупированной Херсонской области каждый день. Оккупанты во время отступления многие боеприпасы бросили, еще больше поставили мин-ловушек от фугасов до мин с сенсорными датчиками. На подрывах гибнут и полицейские, ездящие по грунтовым дорогам и гражданские.

Мины на дороге, растяжки в домах и во дворах, неразорвавшиеся боеприпасы в полях и огородах. Саперы падают с ног, потому что не успевают обойти все дворы деоккупированных сел Херсонщины. Опасность всюду и в деревнях и в полях. "В области много взрывоопасных предметов, много ракет РСЗО "Ураганы" и "Грады" также есть минные поля, где установлены противотанковые мины, артснаряды и мины", — рассказывает сапер ГСЧС Юрий Гомонец.

С металлоискателем, щупом и лопатой, с утра и до сумерек, под дождем и в снег работают саперы ГСЧС. День короткий, так что нужно как можно больше осмотреть заминированную территорию. "Страх есть всегда, особенно здесь, когда летают над головами боеприпасы, и опасно по земле ходить, много подрывов", — добавляет сапер.

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Чтобы разминировать посадку до нее нужно доехать, оккупанты все грунтовые дороги миновали и никто не знает, что там набито в земле, поэтому идут пешком шаг в шаг. “Враг миновал дороги грунтовые интересным методом “ловушка”. Ставили мину не только сверху, а через деревянный брусок на глубине 30 см. Наши детекторы, если мина в пластиковом корпусе, не видят их и приходится сантиметр в сантиметр перекапывать перекресток дорог”, — рассказывают пиротехники.

Разминчики не работают на скорость, здесь главное ничего не пропустить, потому что тогда могут пострадать и сами саперы и гражданские, которые будут ехать по полевой грунтовке.

Наряду с украинцами здесь Райан Хендриксон — профессиональный сапер, ветеран американской армии. Воевал в Афганистане и Ираке теперь приехал делиться опытом в Украину. Он создал общественную компанию. Пишет тематические книги и ищет по миру инженерное оборудование для коллег. Он говорит, что наши саперы в таких условиях очень хорошо делают свое дело. “Будучи во многих горячих точках, я видел территории с минами, приехав в Украину, я понял, что здесь самая плохая ситуация из меня известных. Я думаю, что разминирование всей территории, где ведутся боевые действия, может занять и 50 лет и больше”, — говорит Райан.

Все что он знает и чему научился во время службы в горячих точках – готов делиться знаниями с украинскими саперами, ведь разминировать придется годами и наши саперы должны стать одними из лучших в мире.

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