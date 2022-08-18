Минздрав: Работа медиков в оккупации не будет считаться коллаборационизмом

Оставшиеся медики на оккупированных территориях могут продолжать свою работу.

Деятельность врачей в оккупации не будут квалифицировать как сотрудничество с оккупантами.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Это была наша позиция, которую мы согласовывали с силовыми структурами, и делали на этот счет несколько заявлений. Сотрудничество с оккупантами по политическим мотивам, которое будет зафиксировано — это можно считать коллаборационизмом", — пояснил Ляшко.

По его словам, медик будет оправдан, если его шаги были необходимы для выживания.

"Наши пусть работают и оказывают медицинскую помощь. Возможно, возникнут какие-то вещи, которые они будут вынуждены делать, потому что это вопрос их выживания. Это не сотрудничество — это выживание. Но если человек сам проявил инициативу, захотел возглавить какой-то условно созданный "департамент здравоохранения" и поддерживает оккупантов — тогда понятно, что это сотрудничество", — добавил министр.

Напомним, в МВД отметили, что наказание за коллаборацию с РФ в каждом случае определяется отдельно.

Если человек сотрудничал с захватчиками и предоставлял им какую-то информацию, тогда человек будет привлечен к ответственности и ему будет вручено подозрение.

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