"Мир без Путина был бы лучше": министр обороны Германии — о российском диктаторе

Писториус также заявил, что его не пугает ядерная война.

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что если бы российского диктатора Путина не было, то мир был бы гораздо лучше.

Об этом он сказал в интервью BILD.

Немецкий министр обороны считает, что Украина должна победить в войне против российских оккупантов. На вопрос журналиста, был бы мир лучше, если бы не было диктатора Путина, тот ответил, что да.

"Мне это кажется, это можно сказать без колебаний и компромиссов, да", — сказал Писториус.

Министр обороны Германии также отметил, что его не пугает ядерная война с Россией.

"Одно – то, что происходит внутри, а другое – то, что происходит в пропаганде. В конце концов никто из нас не знает, что делает Путин, но это не должно мешать нам оказывать разумную поддержку совместно с нашими союзниками", – пояснил Писториус.

Напомним, Федеральное правительство Германии во вторник, 7 февраля, официально одобрило передачу Украине в 178 боевых танков Leopard 1 A5. Впрочем, количество единиц техники будет зависеть от необходимых ремонтных работ.

Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал 7 февраля много положительных для государства новостей по итогам встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

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