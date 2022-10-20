"Мир ценой Украины": Ермак рассказал о призывах европейских политиков к переговорам с Кремлем

Во время широкомасштабной войны нарративы о мире с Москвой меняли расцветку. Сейчас в тренде призыв: "Украина должна прекратить освобождение своих территорий, чтобы предотвратить новую мировую войну".

Нарративы о "мире цене Украины" снова раздаются с разных сторон и из стран Запада.

Об этом написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Washington Post.

Он напомнил "эволюцию" мировых призывов с агрессором.

"Это уже не первый раз. С начала войны в феврале нарратив изменился с "Украина должна исчезнуть, чтобы россия могла успокоиться" на "Украина должна сдаться, чтобы Европа могла остаться в тепле»". Теперь нарратив стал "Украина должна прекратить освобождение своих территорий, чтобы предотвратить новую мировую войну". Нас это не устраивает", — отметил Ермак.

Украина стремится к миру, но на известных всем условиях.

"Мы неоднократно их озвучивали. Президент Владимир Зеленский сказал просто: наказание за преступление агрессии; защиту "права на жизнь, свободу и... безопасность", восстановление безопасности и территориальной целостности Украины; гарантии безопасности; и решимость мирового сообщества реализовать эту программу", – добавил Ермак.

Руководитель Офиса президента Украины отметил, что с 2014 года, когда Россия захватила Крым, украинцы слышат призывы к мирному примирению и дипломатии.

"Нам говорят, что пора прекратить кровопролитие, будто мы сами хотим воевать. Нам советуют ставить во главу угла интересы человечества, будто мы угрожаем миру ядерным апокалипсисом", — отметил он.

Андрей Ермак также написал о проведении фиктивных "референдумов" на захваченных украинских территориях. Там Россия заявила о готовности возобновить переговоры с Украиной и похвалила себя за эти миротворческие усилия.

Почти все российские чиновники внезапно заговорили о готовности к переговорам с Украиной. военных преступников. Россия не занимается этими вопросами по одной простой причине: Москва хочет закончить войну победителем", — добавил Ермак.

Российские войска отступают. Русской промышленности не хватает ресурсов, экономика разрушается, и срочное прекращение боевых действий является единственным способом для России сохранить лицо. Поэтому Кремль прибегает к ядерному шантажу.

"Бывшие и нынешние политики и влиятельные бизнесмены призывают к переговорам с Кремлем. Ради мира. Ради мира. Ради человечества. Но не ради Украины. Ни ради справедливости", — заключил Ермак.

Помощь союзников Украине в войне с Россией: что известно

Министры обороны стран НАТО провели шестую встречу в формате "Рамштайн", посвященную военной помощи Украине. Западные партнеры поддержали предоставление Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны после ракетных ударов России по украинским городам и энергетической инфраструктуре.

Напомним, в последнее время, кроме ракетных ударов, Россия начала активно применять для атак дроны-камикадзе иранского производства. Ими оккупанты бьют по объектам инфраструктуры и жилым домам.

Так, за эти сутки в Украине было сбито 15 иранских дронов-камикадзе из 20.

Российский чиновник в прямом эфире на одном из пропагандистских государственных каналов оговорился, что дроны-камикадзе РФ берет из Ирана.

В ответ на такие действия Тегерана Европейский Союз 20 октября утвердил санкции против Ирана за поставку дронов-камикадзе. Этому примеру последовала и Великобритания.

В США в свою очередь заявили о готовности ввести санкции против Ирана за поставки в РФ дронов.

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