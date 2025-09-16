Последствия российской атаки на Украину / © Управление ГСЧС в Харьковской области

Вопрос о завершении российской войны в Украине остается среди ключевых тем в мире.

В то время как мировые лидеры продолжают искать эффективные пути прекращения боевых действий политики, военные аналитики и эзотерики высказывают свои предположения о сроках наступления мира.

ТСН.ua собрал последние заявления по поводу завершения войны в Украине.

Главное условие завершения войны в Украине

Президент Владимир Зеленский утверждает, что остановить войну в Украине можно только тогда, когда США предоставят четкие гарантии безопасности .

Зеленский надеется, что премьер-министр Британии Кир Стармер во время визита американского лидера Дональда Трампа подробно обсудит с ним вопросы обеспечения будущего Украины.

"Я очень надеюсь, что он (Стармер - Ред. ) сможет провести очень конкретную дискуссию о гарантиях безопасности со стороны США для Украины", - сказал президент.

Президент Украины Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

В то же время, Зеленский подчеркнул, что конкретный документ должен быть еще до окончания войны.

«Прежде чем мы закончим войну, я действительно хочу, чтобы все соглашения были заключены. Я хочу иметь документ, который поддержат США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа», – отметил глава государства.

США заявляют о прекращении боевых действий через два-три месяца

Министр финансов США Скотт Бессент прогнозирует, что война в Украине может завершиться уже через 60-90 дней , если Европа активнее присоединится к сокращению доходов России от продажи нефти. Он также отметил, что США не будут вводить дополнительные пошлины на китайские товары, если европейские страны не сделают того же по отношению к КНР и Индии.

Министр финансов США Скотт Бессент / © Associated Press

"Я гарантирую вам, что если Европа введет существенные вторичные пошлины для покупателей российской нефти, война закончится через 60 или 90 дней", - подчеркнул американский министр.

В частности, Бессент подверг критике Европу за покупку российских энергоносителей и предложил новые санкции против российских нефтяных компаний, а также механизмы использования замороженных российских активов в пользу Украины.

Война в Украине идет к концу?

Глава подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям профильного комитета Верховной Рады Федор Вениславский в комментарии для ТСН.ua заявил, что война России против Украины близится к завершению .

Несмотря на сообщения о попытках российских войск наступать, в частности, в Днепропетровской области, парламентарий высказал мнение, что война завершится не через годы, а уже через несколько месяцев.

Федор Вениславский / © Верховная Рада Украины

«Это моя личная точка зрения, аналитика. Война уж точно не продлится годами. Думаю, речь идет как минимум о нескольких месяцах, возможно, и меньше», — сказал Вениславский.

Он убежден, что боевые действия фактически зашли в тупик, превратившись в позиционное противостояние без каких-либо значительных тактических или стратегических успехов ни со стороны.

В качестве доказательства он привел минимальный прогресс обеих армий за последний год.

По мнению Вениславского, какие-либо переговоры между Путиным и Зеленским не дадут результата. Вместо этого нужно провести встречу в трехстороннем формате — «Трамп, Зеленский и Путин».

«Путин ненавидит нашего президента, наш президент не воспринимает Путина, который столько горя принес нашему народу. Поэтому, безусловно, эта встреча, которую задекларировал вчера Дональд Трамп, я думаю, у нее есть все шансы приблизить завершение боевых действий и мир», — пояснил нардеп в эфире NV .

Следующий аргумент Вениславского состоит в том, что Китай, по определенным данным, во время празднования победы во Второй мировой войне передал России ясное сообщение о необходимости прекращения войны и установления мира.

Кроме того, Вениславский считает, что до конца этого года (до этого осталось 107 дней – Ред. ) есть «реальные шансы закончить войну» в Украине.

Что говорят военные

Генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос считает, что война в Украине может быть завершена до конца 2025 года, но это зависит от действий США, рассказал он в эфире «Фабрики новостей».

Он отметил, что конфликт можно прекратить всего за полтора-два месяца, если Вашингтон займет жесткую позицию по отношению к России и введет реальные санкции против ее экономики, в частности, в сфере торговли.

Однако пока, по мнению генерала, Путин будет продолжать пытаться захватывать новые территории Украины, пока слова западных партнеров не превратятся в конкретные действия.

В то же время, начальник отделения рекрутинга 28-й ОМБр Денис Быстрый убежден, что украинцам следует готовиться к затяжному конфликту .

Военный отмечает, что война в Украине может длиться не менее двух лет.

«Я считаю, что война будет столько продолжаться (2 года – Ред. ). Это точно не меньше. Не нужно рассчитывать на какие-либо результаты переговоров или скорейшего окончания. Так что нам нужно готовиться к этому», - отметил Швыдкий.

Украине следует готовиться к затяжной войне

На фоне затяжного вооруженного конфликта Министр финансов Сергей Марченко заявляет о необходимости дополнительного финансирования для Украины на 2026 год.

«Нам нужно больше денег, чем в этом году. Мы еще не видели финальную стадию этой войны, поэтому нам нужно готовиться. Мне необходимо покрыть €16 млрд на следующий год», – отметил Марченко.

Министр финансов Сергей Марченко

Также Марченко сообщил, что продолжаются расчеты и переговоры с международными партнерами по критически важному для Украины финансированию. Он высоко оценил предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен предоставить Украине кредит для восстановления под залог замороженных российских активов, назвав этот подход европейцев креативным.

Верят ли украинцы в окончание войны до конца 2025 года

Киевский международный институт социологии на протяжении 2-14 сентября 2025 провел опрос , касающийся войны и мира.

По результатам опроса только 18% украинцев считают, что война может закончиться до конца 2025 года. В то же время 27% ожидают в 2026-м, а 32% — не раньше 2027 года. Еще 23% участников опроса ответили, что им сложно определиться с прогнозом.

Кроме того, как показывает опрос, большинство украинцев (62%) не собираются сдаваться и готовы бороться до конца. Некоторые (4%) рассчитывают выдержать еще год, а каждый пятый (21%) — всего несколько месяцев, и это мнение почти не меняется.

Уровень устойчивости зависит и от ожиданий относительно сроков окончания войны. Среди прогнозирующих конец уже в этом году 41% готовы держаться, сколько понадобится. В группе, ожидающей окончания 2026-го, таких 63%. А среди тех, кто считает, что война будет продолжаться до 2027 года и дальше уже 74%.

Количество респондентов, заявивших о готовности выдерживать войну столько, сколько потребуется, составляет 61%

Прогнозы эзотериков по поводу будущего Украины

Астролог Владимир Бадиян прогнозирует, что война в Украине может закончиться ориентировочно в конце 2026 года.

Ранее Бадиян предусматривал прекращение боевых действий весной, однако, по его словам, сейчас все затянулось.

«Война может окончиться весной, в начале весны. И если весной не закончится, идет еще год. Это предсказание я сделал еще в 2022 году. Очень велика вероятность окончания войны была в 2023-м. Сейчас я думаю, что война может закончиться в конце 2026-го — начале 2027 года», — сказал он.

В то же время Победительница «Битвы экстрасенсов» тарологиня Яна Пасинкова предусмотрела, что, вероятно, во второй половине 2026 года Украине уже потребуется помощь с восстановлением , а не оружие.

Это очень крутая информация. До конца 2026 года Штаты уже не столько помогают нам с обороной, сколько с восстановлением, обороной, трудоустройством. Нас куда-то проталкивают к какому-то союзу, помогают нам сделать какие-то международные документы, разрешения. Вот прямо круто», — отмечала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

