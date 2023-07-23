"Мир должен отреагировать на удар по Одессе" – Ермак назвал 5 необходимых шагов

Андрей Ермак подчеркнул, что Россия "повторяет практику ИГИЛ".
Руководитель ОП Андрей Ермак отреагировал на ракетный удар России по Одессе в ночь на 23 июля и подчеркнул, что "это сознательные удары российских террористов, повторяющих практики ИГИЛ", в частности, из-за атаки по Спасо-Преображенскому кафедральному собору, который находится под охраной ЮНЕСКО.
Ермак подчеркнул, что мир не должен оставить без реакции очередной акт терроризма России и для этого есть пять шагов.
- Дальнобойные ракеты для Украины. Они позволят уничтожить возможности врага по нанесению этих ударов;
- Быстрая поставка дополнительных систем ПРО для защиты украинского неба. Сбивать типы ракет, которыми враг атакует Одессу могут современные западные ПРО, которые Украина получала в незначительном количестве;
- Дальнейшее усиление экономических санкций, исключение работы российского ВПК;
- Международная изоляция России как странами Запада, так и государствами Глобального юга;
- Украинский Крым должен быть демилитаризован от российских сил.
Напомним, в ночь на 23 июля оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Одессе. Враг попал в гражданскую инфраструктуру, жилые дома и самый большой собор юга Украины. Россия выпустила по городу и области 19 ракет разных типов.
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