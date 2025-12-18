Мир – это сильные ВСУ, промышленность и экономика, плюс гарантии партнеров – командир 225 ОШП Олег Ширяев

Реклама

Об этом в интервью РБК-Украина заявил командир 225-го отдельного штурмового полка, Герой Украины Олег Ширяев.

Комментируя ход международных переговоров по завершению российско-украинской войны, он заявил, что будет выполнять решения военно-политического руководства.

Также прекрасно понимаю, что сильная переговорная позиция Украины напрямую зависит от эффективности на поле боя. Этим и занимаюсь», – подчеркнул Ширяев.

Он напомнил, что со времен Руси и до наших дней россияне вели себя одинаково, захватывая земли, разрушая храмы и убивая людей.

«Вспомним хотя бы события прошлого столетия. III-м Универсалом провозглашается создание УНР, и Россия начинает вторжение, захватывает Харьков, создает марионеточное правительство. IV-м Универсалом УНР объявляет независимость, и тут же армия Муравьева наступает на Киев. Во время красного террора вырезали более 5 тысяч мирных киевлян», – напоминает командир 225 ОШП.

По его мнению, в случае остановки боевых действий или заключения какого-либо соглашения Россия не оставит попыток уничтожить или ассимилировать украинцев.

«Поэтому мир – это сильные ВСУ, военная промышленность и экономика, плюс гарантии безопасности от наших союзников. На перспективу – демилитаризация России под контролем международных партнеров, как это было с нацистской Германией», - подытожил он.

