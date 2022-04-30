Мир готов помочь спасти людей из Мариуполя, но Путин отвергает все предложения — Подоляк

Мир готов помочь спасти людей из Мариуполя, но Путин отвергает все предложения — Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что мир готов помочь спасти людей в Мариуполе от бомбардировок оккупантов, но российская сторона отвергает все предложения.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и глава ОП постоянно обращаются к мировым лидерам, чтобы они помогли Украине убедить российскую сторону в необходимости гуманитарного коридора из Мариуполя.

Об этом сообщает партия "Слуга народа" на своем сайте.

"Определенные политические лидеры по своим личным каналам обращаются к Путину, доказывают, что из гуманистических соображений нужно это сделать (освободить людей из Мариуполя – ред.). Но, к сожалению, с российской стороны нет никакой реакции", – сказал Подоляк.

По его словам, россияне полностью закрыты, не готовы разговаривать и идти хотя бы на какие-либо уступки с точки зрения гуманистической составляющей. Для них символически уничтожить Мариуполь и Азов.

Также читайте Дают камень и заставляют им сдирать татуировки: в Мариуполе оккупанты придумывают новые издевательства в фильтрационных лагерях

"Там каждый день идут атаки с максимальным использованием всей тяжелой артиллерии, авиации для уничтожения Азовстали. Россияне понимают, что там находятся дети, гражданские, но продолжают бомбить", – отмечает Подоляк.

Несмотря на это руководство Украины совместно с мировыми лидерами продолжает пытаться договориться с оккупантами о спасении людей в Мариуполе.

"В мире достаточно смелых людей, в частности политических лидеров, которые готовы выполнить посредническую миссию в Мариуполе. То есть мы едем туда, и десятки мировых лидеров готовы стоять рядом с нами, чтобы мы забрали людей. Мир хочет помочь решить эту великую гуманитарную катастрофу", – заверил Подоляк.

Напомним, за два месяца войны России против Украины Папа Римский Франциск трижды просил президента РФ Владимира Путина обеспечить гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения из Мариуполя. Однако Путин отвечал, что не может гарантировать его безопасность.

Волонтер спас около тысячи человек из оккупированного Мариуполя

Читайте также: