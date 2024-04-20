Мир хочет обмануть Украину и заставить ее пойти на перемирие — бизнесмен из Харькова

Украинский бизнесмен Юрий Сапронов выразил свою обеспокоенность возможными попытками мирового сообщества договориться с Россией о "замирении" войны в Украине путем территориальных уступок.

Мир настойчиво ведет Украину к мирным переговорам с Россией, в результате которых мы можем потерять свои территории.

Об этом заявил известный украинский бизнесмен Юрий Сапронов в комментарии ТСН.ua.

"Нас точно упорно ведут туда, причем ведут на условиях потери территорий по линии столкновения на тот момент", – отметил Сапронов.

Он предполагает, что мирное соглашение может напоминать ситуацию с Корейской войной, когда между Севером и Югом пока нет подписанного мирного договора или окончательного согласования границ.

Бизнесмен видит в этом попытку "обмануть" Украину, заставив ее пойти на перемирие, тогда как у России будет время на переформатирование своих сил.

"Россияне за это время тоже переформатируются, но надеюсь, и мы станем сильнее", — добавил он.

Сапронов выразил обеспокоенность, что Запад опасается предоставить Украине более тяжелое оружие из-за риска эскалации со стороны России и возможного применения тактического ядерного оружия.

"Мне кажется, что мир боится, что если нам условно завтра дадут 100 F-16, еще 20 Patriot, 10 NASAMS и 20 Iris, я думаю, что мы их отодвинем в течение 2 недель до границы. Но что сделает та бешеная собака, которая в бункере сидит – никто не знает. Будет ли применено тактическое ядерное оружие?" - прокомментировал Сапронов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: МИЛЛИОНЕР САПРОНОВ: Нас упорно ведут к миру с Россией! Украина должна стать Израилем!

Напомним, публично Кремль вроде бы никогда не отказывался от переговоров. Однако не с Украиной, а с США, и не об окончании войны, а о переделе карты Европы. Поэтому заявления Москвы о готовности договариваться – это большой блеф, говорится в материале ТСН.ua.

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