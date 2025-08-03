Мир или заморозка войны: тревожное предупреждение от Максима Жорина

Вооруженные силы Украины / © Getty Images

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Только полное исчезновение Российской Федерации как политического режима может гарантировать долгосрочный мир в Украине и Европе. Все остальные сценарии — лишь временная пауза перед новой войной.

Об этом заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в интервью "Фокусу".

"Я считаю, что о настоящей победе можно будет говорить только в случае полного исчезновения Российской Федерации как политического режима. Только в таком случае можно будет надеяться на долгосрочный мир, спокойствие и построение нормальной жизни. Во всех остальных вариантах будет только пауза - и эта пауза будет не только для Украины, но и для других стран, таких как Балтия".

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Относительно продолжительности вероятной заморозки войны, Жорин подчеркнул, что это зависит от международной ситуации и позиций ключевых игроков.

"Все зависит от мировой ситуации, ведь, хоть нам это и не нравится, в этом вопросе многое зависит от позиции России, США, ЕС, Китая. Продолжительность этой паузы во многом будет зависеть от того, кто и с какой скоростью будет восстанавливаться или, наоборот, будет пытаться разрушить эти намерения", - сказал офицер.

Ранее Максим Жорин заявил, что Россия перегруппировывает войска и готовится к масштабному наступлению в конце лета. Под угрозой Харьковщина, Сумщина и Покровск.