Мир изменится 30 сентября: эксперт рассказал, что будет после заявления России по поводу оккупированных территорий

Какие кардинальные изменения могут произойти после заявления России о включении оккупированных территорий в РФ?

Об этом политический эксперт Дмитрий Васильев рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Те контрнаступления, которые мы будем проводить, могут быть использованы Россией, чтобы сделать ядерный шантаж визуализированным. Они могут привести ядерные войска в дополнительную боеготовность и начать какие-то демонстрационные действия. Например, сводить ракетоноситель с боеголовок. Ракетоноситель насыщать топливом... И фактически показывать, что они готовы применить такое ядерное оружие. Это абсолютно логично", — сказал он.

Напомним, Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о существовании рисков применения Россией ядерного оружия. Однако качество и состояние такого вооружения вызывает вопросы.

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