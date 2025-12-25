Мир как пауза для новой войны: что говорят в ВСУ о наступлении России на юге

ВСУ на фронте / © Associated Press

В течение всего 2025 года российские оккупационные войска продолжали давить на востоке и юге Украины. Если основное внимание было приковано к Донецкой области и Харьковщине, то осенью враг неожиданно активизировался в Запорожском направлении, изменив тактику и достигнув определенных тактических успехов.

Об этом говорится в материале ABC News.

По данным издания, в сентябре россияне начали стремительное наступление в сельской местности к востоку от Запорожья. Оккупантам удалось продвинуться на расстояние до 10 километров.

Причиной такого рывка стало то, что удерживавшие эти рубежи годами подразделения территориальной обороны не смогли выдержать внезапного и интенсивного натиска превосходящих сил противника. Для урегулирования ситуации на это направление перебросили опытный 225-й отдельный штурмовой полк, ранее успешно отражавший атаки на Сумщине.

Какая ситуация под Гуляйполем

Эпицентром боев стал Гуляйполе — город, где до войны проживало 20 тысяч человек, а сейчас осталось около 150 гражданских. Майор 225 полка Олег Ширяев в комментарии журналистам отметил, что ситуация остается напряженной.

«Ситуация там остается сложной, и мы стараемся ее стабилизировать. Ошибочно полагать, что она стабилизировалась на 100%. Мы должны были выйти и создать линию блокировки, выполнить задачи и создать благоприятные условия для дальнейшего успеха», — подчеркнул военный.

Украинским силам удалось остановить продвижение врага на полях вокруг города, однако для полного перехвата инициативы нужно время.

Военные отмечают, что россияне больше не действуют хаотично. Противник провел реорганизацию своих подразделений, учитывая опыт современной войны.

«Враг достиг определенного успеха, поскольку его подразделения были реорганизованы в соответствии с самым современным опытом. Они прошли обучение с учетом последних обновлений, они усвоили все уроки, полученные их предшественниками», — отметил Ширяев.

Особую опасность представляет усиление вражеской беспилотной авиации, позволяющей оккупантам контролировать зоны подступа к линии столкновения.

Почему переговоры — ловушка

Пока Кремль использует захваты новых территорий как рычаг влияния на возможные переговоры, украинские военные в окопах относятся к дипломатии скептически. Майор Ширяев убежден: любое соглашение только даст России время на возобновление сил для нового удара.

«Лично я скептически отношусь к любым мирным переговорам. Даже если будет подписано какое-нибудь мирное соглашение, Россия не перестанет существовать и не перестанет быть нашим врагом. А что будет дальше? Мы должны ожидать нового нападения. Никакие гарантии, которые может дать Россия, не могут считаться подлинными гарантиями», — резюмировал офицер.

Напомним, на южном направлении российские войска продолжают активные штурмовые действия, сосредотачивая основные усилия на Гуляйпольском и Александровском направлениях.

По данным Сил обороны юга, враг пытается продвинуться вдоль логистического маршрута Покровское Днепропетровской области — Гуляйполе, что может усложнить поставки украинских подразделений.

Кроме того, по информации разведки РФ готовится к боям в зимних условиях: отдельные штурмовые подразделения уже получили белые маскировочные халаты для действий во время снегопадов.