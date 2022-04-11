"Мир молчит и наблюдает за геноцидом в онлайн-режиме": Подоляк показал жуткие кадры из Мариуполя (видео)

По словам Подоляка, погибли десятки тысяч мариупольцев и 90% домов разрушены полностью.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк показал жуткое видео из Мариуполя и призвал мир не молчать.
Об этом он написал на своей странице в Twitter, опубликовав видео.
Советник главы ОП рассказал о масштабах последствий после прихода "русского мира" в Мариуполь. По его словам, погибли десятки тысяч мариупольцев и 90% домов разрушены полностью.
"Город, в который пришла смерть под российским флагом. Десятки тысяч погибших. 90% домов разрушены. Окружены и заблокированы украинские воины. С самого начала мы просим у партнеров танки и самолеты, чтобы получить шанс. Мир молчит и наблюдает за геноцидом в онлайн-режиме", – написал Подоляк.
#Мариуполь. Город, в который пришла смерть под знаменем. Десятки тысяч погибших. 90% домов разрушены. Окружены и заблокированы украинские воины. С самого начала мы просим у партнеров танки и самолеты, чтобы получить шанс. Мир молчит и наблюдает за геноцидом в онлайн-режиме. pic.twitter.com/ZimsUkixjt– Михаил Подоляк (@Podolyak_M) April 11, 2022
Напомним, по данным Министерства обороны Украины, армия РФ почти закончила подготовку к наступательной операции в Донбассе и готова к активным действиям.
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