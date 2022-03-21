"Мир наблюдает за войной в прямом эфире": Подоляк заявил, что РФ не удастся оправдаться за агрессию в Украине

Россия упорно пытается юридически оправдать агрессию против Украины, говорит Подоляк.
За войной в Украине, которую развязала Россия и ныне цинично уничтожает дома людей и инфраструктуру, наблюдает весь мир в прямом эфире. И в кремлевские заявления, которыми Путин пытается оправдать агрессию против Украины, никто в мире не верит.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Россия настойчиво пытается юридически оправдать агрессию против Украины. Истории о биолабораториях, нацистских батальонах, обстрелах Донецка тяжелой артиллерией с многотысячными жертвами... Все это – безусловная ложь, которую отвергает мир, наблюдающий за войной в прямом эфире", — написал он в Twitter.
Напомним, оккупанты за один день незаконно вывезли в Россию более 2 тыс. украинских детей.
Ранее премьер-министр Чехии рассказал, как можно остановить Путина.
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