"Мир наблюдает за войной в прямом эфире": Подоляк заявил, что РФ не удастся оправдаться за агрессию в Украине

"Мир наблюдает за войной в прямом эфире": Подоляк заявил, что РФ не удастся оправдаться за агрессию в Украине

Россия упорно пытается юридически оправдать агрессию против Украины, говорит Подоляк.

За войной в Украине, которую развязала Россия и ныне цинично уничтожает дома людей и инфраструктуру, наблюдает весь мир в прямом эфире. И в кремлевские заявления, которыми Путин пытается оправдать агрессию против Украины, никто в мире не верит.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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"Россия настойчиво пытается юридически оправдать агрессию против Украины. Истории о биолабораториях, нацистских батальонах, обстрелах Донецка тяжелой артиллерией с многотысячными жертвами... Все это – безусловная ложь, которую отвергает мир, наблюдающий за войной в прямом эфире", — написал он в Twitter.

Напомним, оккупанты за один день незаконно вывезли в Россию более 2 тыс. украинских детей.

Ранее премьер-министр Чехии рассказал, как можно остановить Путина.

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