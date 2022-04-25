Мир наконец понял, кто такой Путин – Арестович о встрече министров обороны более 40 стран мира

Мир наконец понял, кто такой Путин – Арестович о встрече министров обороны более 40 стран мира

Мировое сообщество поняло, что выиграть эту войну можно только украинской победой, отметил советник руководителя ОП.

Количество и качество внешнеполитических контактов, которые сейчас происходят вокруг Украины, визит американских чиновников в Киев, встреча министров обороны более 40 стран мира, которая запланирована в Германии, показывает, что мир в конце концов понял, кто такой Путин.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в сводке 25 апреля.

"И (мир – ред.) понял, что выиграть эту войну можно только украинской победой, в которую наконец все поверили. А мы с вами знали об этом с самого первого дня. Поэтому верим в нас, верим в наших партнеров и верим, что весь мир закончит эту войну поражением путинского режима. Все будет Украина!", — подытожил Арестович.

Напомним, что 26 апреля 2022 года на немецкой авиабазе "Рамштайн" состоится встреча, посвященная вопросу оборонных потребностей Украины. Участие в мероприятии уже подтвердили более двух десятков стран, и их список может расшириться. Мероприятие будет проходить не под эгидой НАТО, хотя среди приглашенных есть и члены Альянса.

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