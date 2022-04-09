Мир нашел новых героев — Джонсон о мужественной борьбе украинцев с оккупантами

Джонсон заметил, как сильно РФ ошибалась, когда думала, что возьмет Киев через несколько часов.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон восхищен мужеством и героизмом украинцев, защищающих свою страну от российских оккупантов. Он считает, что "мир нашел новых героев" и что украинцы "продемонстрировали мужество льва".

Об этом британский премьер сказал во время совместного с украинским президентом Владимиром Зеленским брифинга 9 апреля.

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"В начале я хотел бы подчеркнуть то мужество народа Украины в борьбе против российской агрессии. В последние несколько недель мир нашел новых героев и этими героями стали граждане Украины", — восторженно сказал британский политик.

Он отметил, насколько сильно ошибалась РФ, когда думала, что возьмет Киев через несколько часов.

"Буквально несколько недель назад мы встречались с вами в этом же здании. Тогда та разведывательная информация, которой мы владели, россияне думали, что Киев упадет за часы перед их армией. Впрочем, настолько сильно они ошибались и насколько сильно украинцы продемонстрировали мужество льва", – сказал Джонсон.

Напомним, в субботу, 9 апреля, в Киев непредсказуемо прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Его визит не анонсировался. Британский политик встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Стоит отметить, в последний раз Джонсон приезжал в Киев перед российским вторжением – 1 февраля. Тогда британец провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мариинском дворце в Киеве.

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