"Мир не поверил в фейк о "грязной бомбе": в разведке прокомментировали абсурдные обвинения РФ

У Кремля нет никаких доказательств, которые подкрепят их бессмысленные заявления.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов заявил, что российский фейк о "грязной бомбе" – это абсолютно провальная информационно-психологическая операция Кремля.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Заявления Кремля о намерении Украины якобы применить "грязную бомбу" — это не только психологическая, но и геополитическая операция, ориентированная на внешний мир с целью заставить украинцев принять факт оккупации и вести переговоры с агрессором. Весь мир не поверил в этот откровенный фейк, это 24 октября в Москве состоялась закрытая встреча с представителями дипломатических и других представительств в России, где спецслужбы пытались пугать международных представителей страшной угрозой со стороны Украины — "грязной бомбой", — рассказал Юсов.

Представитель украинской разведки объяснил, почему России никто не поверил в мире.

"Конечно, никто не поверил. Потому что сделано это все кое-как, никаких доказательств нет. Кроме того, весь мир видит на самом деле, кто агрессор и кто на кого напал, кто занимается террором против мирного населения", – отметил он.

"Грязная бомба" – новый абсурд от РФ

Арестович объяснил, зачем Россия распространяет фейки о "грязной бомбе" для шантажа Украины. Похожее мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он считает, что Россия хочет испугать мир и договориться о временном мире с Украиной.

Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что Россия придумала фейк о "грязной бомбе", чтобы таким ядерным шантажом добиться переговоров Путина с Байденом.

Военный эксперт Михаил Самусь добавил, что Россия распространяет фейки об этом оружии и обвиняет Украину, ведь совершенно не имеет успехов на фронте.

ТСН.ua также разбирался, зачем Путин запустил новый фейк о ядерном взрыве.