"Мир никогда не забудет преступления РФ": украинский МИД отреагировал на парад в Москве

"Мир никогда не забудет преступления РФ": украинский МИД отреагировал на парад в Москве

МИД прокомментировал парад, устроенный кремлевской верхушкой.

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало парад 9 Мая, который устроил Кремль.

Об этом МИД заявил в Facebook.

"Русские солдаты — это военные преступники, не имеющие понятия о чести. Они насилуют и варварски убивают женщин и мужчин, детей и пожилых людей, а также домашних животных. Российская армия бьет ракетами по жилым кварталам, больницам и роддомам, театрах и библиотеках", — говорится в сообщении.

В МИД также подчеркнули, что мир сегодня очень хорошо видит, кто марширует по Красной площади и какова истинная суть российской армии.

"Мир никогда не забудет преступления РФ. Вместе мы остановим Россию", — подчеркнули в МИДе.

Напомним, Путин на параде не объявил мобилизацию и назвал войну "предупредительным отпором агрессии" НАТО.

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