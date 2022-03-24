"Мир нужен немедленно, лучше сейчас ужесточить санкции против России, чем потом разбираться с последствиями", — Зеленский

"Мир нужен немедленно, лучше сейчас ужесточить санкции против России, чем потом разбираться с последствиями", — Зеленский

По словам президента, нужно полное эмбарго на торговлю с Россией.

Мир нужен немедленно, пока мир не предстал перед еще большим уровнем проблем. Лучше сейчас усилить санкции против России на столько, насколько это нужно, чтобы остановить ее военную машину, чем разбираться с последствиями продовольственно-политической безопасности глобального кризиса.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на заседании стран "Большой семерки".

"Мы все должны действовать немедленно. Немедленно останавливать российские войска, убирать их с территории Украины. Мир нужен немедленно, пока мир не предстал перед еще большим уровнем проблем. Лучше сейчас усилить санкции против России на столько, на сколько это нужно, чтобы остановить ее военную машину, чтобы потом разбираться с последствиями продовольственно-политической безопасности глобального кризиса", — отметил он.

По словам президента, нужно полное эмбарго на торговлю с Россией. Необходимо лишить Россию возможности использовать GPS на войне. Это очень важно. Чтобы эта система не помогала российским ракетам и бомбам уничтожать мирные города.

"Российские банки и, главное, Центробанк России должны получить полное блокирование от глобальной финансовой системы. Военные преступники должны остаться вообще без денег, а их замороженные активы должны превратиться, в том числе в репарации для восстановления в Украине", — резюмировал глава государства.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война в Украине – это только начало, и за этой войной может наступить глобальный продовольственный кризис. Президент подчеркнул, что за продовольственным кризисом последует политическая дестабилизация.

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