Мир ответит на применение Россией химического оружия — Минобороны США

Ллойд Остин отметил, что Россия может обострить конфликт в Украине с помощью кибератаки.

В Министерстве обороны США прогнозируют адекватную реакцию мирового сообщества на применение Россией химического или биологического оружия в Украине.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

"Использование Россией химического или биологического оружия против Украины, скорее всего, повлечет за собой реакцию международного сообщества", — заявил глава оборонного ведомства США.

Также он добавил, что Россия может обострить конфликт в Украине с помощью кибератаки.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что, несмотря на нехватку зарубежных комплектующих, у России еще есть запас ракет, а также арсенал различного оружия, в том числе химического. " У них огромный арсенал оружия. Разного. Мы говорим не только о дальних ракетах наземного, воздушного и морского базирования. Но есть применение и других видов – скажем, химическое оружие. Это не секрет, мы много раз говорили, что российская армия в том числе использует и экспериментальные образцы оружия, или испытывает их на боевых действиях на территории нашего государства. Поэтому они фактически используют весь спектр, который у них есть. И наготове у них – все", – рассказала заместитель министра обороны.

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