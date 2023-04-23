"Мир переоценил Россию": Курт Волкер о контрнаступлении ВСУ

После 14 месяцев полномасштабной войны армия РФ находится далеко не в самой лучшей своей форме.

Об этом заявил бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в комментарии Express.

Он говорит, что мир переоценил военный потенциал России и недооценил возможности Украины.

"Мы видели, как российские спецслужбы вводили Путина в заблуждение. И мы тоже были введены в заблуждение. В системе было гораздо больше коррупции, неэффективности и плохого руководства. Сначала Россия добилась значительных успехов на востоке Украины и в направлении Киева. Но теперь украинцы отвергли их назад", — отмечает эксперт.

По его словам, боевые действия не двигались с тех пор, как прошлой осенью Украина отвоевала Херсон, что говорит о том, что россияне больше не способны наступать.

Мы знаем, что они пытаются набрать больше людей, мы знаем, что они пытаются получить оборудование из Ирана и Северной Кореи. Мы знаем, что их вооруженные силы находятся в плохом состоянии на местах, и у них нет средств для пополнения. имеют хорошее руководство, поэтому это действительно беспорядок. Украине удалось удержать их там, где они находятся в Бахмуте, за счет обеих сторон", — добавляет Волкер.

Он считает, что армия РФ сейчас собирает собственные ресурсы и готовится к контрнаступлению.

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"Похоже, что это будет серьезное контрнаступление. В течение длительного времени украинские силы ведут подготовку к масштабному контрнаступлению с целью вытеснить врага и освободить всю территорию Украины", — резюмирует Волкер.

В течение длительного времени украинские силы ведут подготовку к масштабному контрнаступлению с целью вытеснить врага и освободить всю территорию Украины.

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