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Дата публикации
Категория
Война
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Мир через силу: еврокомиссар Кубилюс оценил перспективы окончания войны в Украине

По мнению еврокомиссара Кубилюса, только сильная Украина может добиться мира.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Андрюс кубилюс

Европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс / © Associated Press

Европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс прокомментировал перспективы прекращения огня или полноценного мирного соглашения в Украине в ближайшие месяцы или до конца этого года. Он подчеркнул, что полностью согласен с формулой "мира через силу", которую с самого начала поддержали Соединенные Штаты, Европа и Украина. По словам еврокомиссара, ключевой здесь именно сила украинской стороны.

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

Андрюс Кубилюс отметил, что до сих пор ситуация развивалась несколько иначе, а американская администрация пыталась склонить Россию к реальным переговорам. Однако, по его мнению, это не произойдет так легко, как некоторые могли ожидать. Он пояснил, что президент РФ Владимир Путин пока не стремится к миру, поскольку считает, что одерживает победу.

"И именно поэтому наступление мира, сейчас, мне трудно представить", - подытожил еврокомиссар.

Напомним, премьер Польши Дональд Туск заявил о близости глобальной войны . Он призывает к объединению Европы и США "чтобы остановить эскалацию".

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