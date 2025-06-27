Мир через силу: еврокомиссар Кубилюс оценил перспективы окончания войны в Украине

Европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс / © Associated Press

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Европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс прокомментировал перспективы прекращения огня или полноценного мирного соглашения в Украине в ближайшие месяцы или до конца этого года. Он подчеркнул, что полностью согласен с формулой "мира через силу", которую с самого начала поддержали Соединенные Штаты, Европа и Украина. По словам еврокомиссара, ключевой здесь именно сила украинской стороны.

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

Андрюс Кубилюс отметил, что до сих пор ситуация развивалась несколько иначе, а американская администрация пыталась склонить Россию к реальным переговорам. Однако, по его мнению, это не произойдет так легко, как некоторые могли ожидать. Он пояснил, что президент РФ Владимир Путин пока не стремится к миру, поскольку считает, что одерживает победу.

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"И именно поэтому наступление мира, сейчас, мне трудно представить", - подытожил еврокомиссар.

Напомним, премьер Польши Дональд Туск заявил о близости глобальной войны . Он призывает к объединению Европы и США "чтобы остановить эскалацию".