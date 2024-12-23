Мир почти ничего не делает, чтобы противодействовать преступной коллаборации России и КНДР: Зеленский об угрозе для других стран

Немного стоят слова тех, кто призывает Россию не расширять войну и не делать ситуацию хуже, отметил Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на заседании Ставки, которое он провел 23 декабря, докладывал Главком Александр Сырский – по фронту и районам Курской операции. На Курщине уже более 3 тысяч раненых и убитых северокорейских солдат. Россия их просто утилизирует в штурмах.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в вечернем видеообращении к украинцам в понедельник, 23 декабря.

"Почему корейцы должны воевать за Путина, ни один нормальный человек на земле не ответит. И к сожалению, мир почти ничего не делает, чтобы противодействовать преступной коллаборации России и Северной Кореи, – отметил он. – Хотя для каждого государства и рядом с Корейским полуостровом для Китаю, для других, также государствам в нашем регионе и где угодно в мире это угроза. То, что Москва передает военные технологии в Северную Корею и помогает режиму в Пхеньяне издеваться над людьми и держать часть корейского народа в рабстве одной семьи. Когда такое происходит, понимаешь, что немного стоят слова тех, кто призывает Россию не расширять войну и не делать ситуацию хуже".

Как подчеркнул Зеленский, Москва слов не понимает, но должна ощущать силу.

"Мир благодаря силе возможен. И мы сделаем все, чтобы мира достичь", – подытожил президент Украины.

Напомним, российские войска недавно продвинулись к так называемому украинскому выступу в Курской области на фоне боев в этом районе 22 декабря.

По данным Главкома Александра Сырского, есть риски направления дополнительного количества солдат и военной техники для российской армии от Северной Кореи. В то же время Главком пообещал ощутимые ответы на это со стороны Украины.